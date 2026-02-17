إعلان

ترامب: لست مشاركا في أي وساطات بين السعودية والإمارات.. وأستطيع حل المشكلة بسهولة بالغة

كتب : مصراوي

06:20 ص 17/02/2026

ترامب وولي العهد السعودي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يشارك في حل الأزمة بين السعودية والإمارات، وذلك في رد على سؤال للصحفيين خلال عودته على متن الطائرة إلى واشنطن قادما من فلوريدا.

أضاف الرئيس الأمريكي حول دور قد يلعبه في تحسين العلاقات بين الإمارات والسعودية: "لا، لست مشاركا في ذلك".

وتابع: "أستطيع ذلك حسنا، يمكنني حل هذا الأمر بسهولة بالغة لديهم اختلافات، ويمكننا حلها بسهولة بالغة".

وتدهورت العلاقات بين البلدين وسط تصاعد التوترات في اليمن مطلع ديسمبر الماضي، بعد سيطرة انفصاليين من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين.

وردا على ذلك، ألغت الحكومة اليمنية اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وطلبت مساعدة عسكرية من التحالف الذي تقوده السعودية.

وشن سلاح الجو السعودي سلسلة غارات على مواقع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي يناير الماضي، أعلن بعض قادة المجلس، الذين وصلوا إلى الرياض لإجراء محادثات، حل المجلس.

ورفض أنصار زعيم المجلس، عيدروس الزبيدي، الذي توجه إلى الإمارات بحسب التحالف السعودي، قرار حل المجلس. وفي 11 يناير، أعلنت السلطات اليمنية استعادة القوات الحكومية السيطرة على المحافظتين الجنوبية والشرقية، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لروسيا اليوم.

