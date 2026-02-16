إعلان

قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية يبحث مع وزير الدفاع اليمني سبل تحقيق الاستقرار

كتب : مصراوي

07:52 م 16/02/2026

قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية يلتقي وزير

(د ب أ)

بحث تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الرياض اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي سبل تحقيق الاستقرار في اليمن.

وقال بيان رسمي اليوم الاثنين" إن قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان، استقبل في مقر القيادة في الرياض، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي."

وأضاف البيان أن السلمان، والعقيلي، بحثا " تطورات الأوضاع في اليمن".

كما ناقش الفريق السلمان مع الوزير اليمني الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

تحالف دعم الشرعية وزير الدفاع اليمني اليمن السعودية أزمة اليمن

