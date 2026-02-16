وكالات

نشر موقع "واللاه" العبري تقريرا سلط فيه الضوء على أن نظريات قتل المجرم الجنسي جيفري إبستين تتجدد رغم الرواية الرسمية بانتحاره.

ذكر الموقع، أن الكشف عن نحو 3 ملايين وثيقة جديدة من ملف إبستين أعاد الجدل بشأن ملابسات وفاته داخل محبسه عام 2019.

يشير إلى أنه فيما تتمسك السلطات الأمريكية بالرواية الرسمية التي تؤكد أنه انتحر، تتصاعد نظريات تشكك في ذلك وتلمح إلى احتمال "إسكاته" قبل مثوله للمحاكمة.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تتضمن الوثائق إشارات إلى مقطع مصور من كاميرات المراقبة يظهر ما وصف بـ"وميض برتقالي ضبابي" يتحرك صعودا نحو الجناح الذي كان يحتجز فيه إبستين قرابة الساعة 22:39 من ليلة وفاته.

ووفق ما ورد، فإن تقريرا داخليا أشار إلى أن الشكل بدا "كسجين يصعد الدرج"، فيما يفترض أن يكون جميع النزلاء داخل زنازينهم.

في المقابل، قالت وزارة العدل، إن المشهد يظهر أحد الحراس وهو يحمل أغطية برتقالية. ولم تحسم المسألة بشكل قاطع.

ويقول موقع "واللاه" العبري، إن الوثائق كشفت عن مسودة بيان رسمي بشأن وفاة إبستين، تحمل تاريخا سابقا لوقت الوفاة المعلن.

ووصفت وزارة العدل الأمر بأنه "خطأ مطبعي"، غير أن منتقدين اعتبروا التناقض مثيرا للتساؤلات.

وتطرقت الوثائق أيضا إلى اتصالات جرت بين محامي إبستين والسلطات حول احتمال إبرام صفقة تعاون، وسط تكهنات بأنه كان يملك معلومات حساسة عن شخصيات نافذة.

ويقول موقع "واللاه"، إن ليلة وفاة إبستين شهدت إخفاقات أمنية بارزة، بينها تعطل كاميرات مراقبة وعدم التزام الحراس بجولات التفقد الدورية، بحسب تحقيقات سابقة.

من جهته، قال الطبيب الشرعي مايكل بادن، الذي استعانت به عائلة إبستين، إن طبيعة الإصابات في العنق تتوافق أكثر مع الخنق مقارنة بالشنق، وهو استنتاج يتعارض مع تقرير الطب الشرعي الرسمي الذي خلص إلى الانتحار، وفقا لروسيا اليوم.