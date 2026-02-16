إعلان

بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت في ملفات إبستين

كتب : مصراوي

03:54 ص 16/02/2026

جيفري إبستين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نشرت وزارة العدل الأمريكية، قائمة تضم أكثر من 300 اسما لشخصيات عامة ورد ذكرها في المواد المتعلقة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين.

ووفق تقرير لشبكة Fox News نقلا عن رسالة وجهتها وزيرة العدل إلى أعضاء في الكونجرس، تتضمن القائمة أسماء مسؤولين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى شخصيات عامة اعتبرت "ذات أهمية سياسية"، وردت أسماؤهم مرة واحدة على الأقل في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل بشأن القضية.

من بين الأسماء المذكورة الأمير البريطاني هاري، ونجمة التلفزيون وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كاردشيان، والموسيقيان كورت كوبين وبروس سبرينجستين، إلى جانب شخصيات أخرى.

وأشارت الرسالة، بحسب الشبكة، إلى أن الوزارة نشرت جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق المتوافرة لديها، ضمن 9 فئات تشمل بيانات تتعلق بالاتجار بالبشر ووقائع إخفاء وثائق.

وأكدت أن المواد لم تخضع للتنقيح بدافع الحرج أو حماية السمعة أو الحساسية السياسية.

كان إبستين قد أُوقف في ولاية نيويورك في 6 تموز 2019، بعدما أعلنت النيابة العامة توافر أدلة على تنظيمه، بين عامي 2002 و2005، زيارات لعشرات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن كانت في الرابعة عشرة من العمر.

وضمت دائرة معارفه عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة ودول أخرى، إضافة إلى رجال أعمال ونجوم في عالم الترفيه.

وانتهت الملاحقة الجنائية بحقه بعد وفاته في زنزانته في آب 2019، في حادثة وصفت آنذاك بأنها انتحار، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيفري إبستين جرائم جيفري إبستين وزارة العدل الأمريكية العدل الأمريكية قائمة أسماء جديدة في ملف جيفري إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي
أخبار مصر

أحمد عبدالجواد: جهاز مستقبل مصر أحد الأعمدة الأساسية في دعم الأمن الغذائي

"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل
حوادث وقضايا

"خلاص مش هضربها تاني".. ليلة مقتل عروس بلبيس بـ 21 طعنة في شهر العسل
أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أحمد السقا وبيومي فؤاد الأبرز.. نجوم الفن ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2026
بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت
شئون عربية و دولية

بينها أسماء ثقيلة.. العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة وردت
دراسة تحذر من المواد الكيميائية الأبدية.. هل تسرع الشيخوخة؟
نصائح طبية

دراسة تحذر من المواد الكيميائية الأبدية.. هل تسرع الشيخوخة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور