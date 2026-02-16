

وكالات

نشرت وزارة العدل الأمريكية، قائمة تضم أكثر من 300 اسما لشخصيات عامة ورد ذكرها في المواد المتعلقة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين.

ووفق تقرير لشبكة Fox News نقلا عن رسالة وجهتها وزيرة العدل إلى أعضاء في الكونجرس، تتضمن القائمة أسماء مسؤولين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى شخصيات عامة اعتبرت "ذات أهمية سياسية"، وردت أسماؤهم مرة واحدة على الأقل في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل بشأن القضية.

من بين الأسماء المذكورة الأمير البريطاني هاري، ونجمة التلفزيون وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كاردشيان، والموسيقيان كورت كوبين وبروس سبرينجستين، إلى جانب شخصيات أخرى.

وأشارت الرسالة، بحسب الشبكة، إلى أن الوزارة نشرت جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق المتوافرة لديها، ضمن 9 فئات تشمل بيانات تتعلق بالاتجار بالبشر ووقائع إخفاء وثائق.

وأكدت أن المواد لم تخضع للتنقيح بدافع الحرج أو حماية السمعة أو الحساسية السياسية.

كان إبستين قد أُوقف في ولاية نيويورك في 6 تموز 2019، بعدما أعلنت النيابة العامة توافر أدلة على تنظيمه، بين عامي 2002 و2005، زيارات لعشرات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن كانت في الرابعة عشرة من العمر.

وضمت دائرة معارفه عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة ودول أخرى، إضافة إلى رجال أعمال ونجوم في عالم الترفيه.

وانتهت الملاحقة الجنائية بحقه بعد وفاته في زنزانته في آب 2019، في حادثة وصفت آنذاك بأنها انتحار، وفقا لروسيا اليوم.