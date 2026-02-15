دخول بدون تأشيرة.. تسهيلات صينية جديدة لمواطني دولتين |مَن هما؟

وكالات

أعلنت الصين أنها ستلغي الحاجة للحصول على تأشيرة الدخول للمواطنين الكنديين والبريطانيين ابتداء من 17 فبراير الجاري لتسهيل تبادل الزيارات بين المواطنين الصينيين والأجانب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مواطني الدولتين الذين يحملون جوازات سفر عادية يمكنهم دخول الصين بدون تأشيرة دخول لأغراض تتعلق بالعمل أو السياحة أو الزيارات العائلية أو تبادل الزيارات أو العبور للإقامة لفترة لا تتجاوز 30 يوما.

وأوضحت الصين أنه سوف يستمر العمل بهذا الإجراء حتى 31 ديسمبر المقبل.