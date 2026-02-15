"طالبت بذلك لسنوات".. هيلاري كلينتون تعلق على ملفات إبستين

وكالات

وصفت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ملفات جيفري إبستين بأنها "مقلقة للغاية ومروّعة حقاً"، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأوضحت كلينتون أن ورود اسم أي شخص ضمن الملفات لا يعني بالضرورة تورطه في جريمة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة نشر الوثائق لضمان الشفافية الكاملة ومحاسبة المسؤولين عند الاقتضاء، مؤكدًة أنها طالبت منذ سنوات بنشر كل ما يتعلق بهذه القضية دون استثناء.

ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن تدلي فيه كلينتون وزوجها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بشهادتيهما أمام لجنة في الكونغرس في وقت لاحق من الشهر الجاري، علمًا بأن بيل كلينتون نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفة مرتبطة بإبستين.