حماس: قرار إسرائيل بتحويل أراضى الضفة إلى "أملاك دولة" باطل

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن مصادقة حكومة الاحتلال على قرار تسجيل أراضي الضفة الغربية تحت ما يسمى بـ"أراضي دولة" تُعد قرارًا باطلًا.

وأضافت الحركة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل سرقة للأرض ومحاولة لتهويدها بالقوة، مؤكدًة أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير المشاريع الاستعمارية.

كما دعت الحركة إلى تحرك عاجل لوقف ما وصفته بتغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه وتقرير مصيره.

وفي هذا السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على قرار يقضي باستئناف عمليات تسوية وتسجيل الأراضي بالضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967