

وكالات

ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لـ8 شهداء وعدد من الجرحى.

ارتقى 4 شهداء فيما أصيب آخرون جراء استهداف مُسيَّرة اسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا، غرب مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وفي جنوبي القطاع، ارتقى 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة المسلخ، جنوب غرب خان يونس، وتم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي.

والسبت، واصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأصيبت فتاة فلسطينية، تبلغ من العمر 16 عامًا، بعيار ناري في القدم، من جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منطقة كراج رفح، جنوب مدينة خان يونس، كما أصيبت سيدة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال قرب الحي النمساوي جنوبي مدينة خان يونس.

ونفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف على شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على مناطق شرق مدينة غزة.

وأعلن مستشفى العودة النصيرات، أن طفلة وصلت إليه مصابة في الرأس، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين قرب ما يُسمّى محور نتساريم وسط قطاع غزة.

أكدت مستشفى العودة – النصيرات، إصابة رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بطلق ناري في القدم، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 595، بالإضافة إلى 1583 مصابا بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 724 شهيدا، وفق وزارة الصحة في غزة، وفقا للغد.