كتب- مصطفى الشاعر:

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج نيوز" في ميونيخ، اليوم السبت، عن ميل الرئيس دونالد ترامب نحو إبرام "اتفاق" مع إيران، مستدركا بأن تحقيق هذا الهدف يواجه تعقيدات تجعل من الأمر "مهمة صعبة للغاية".

وأكد الوزير الأمريكي، أن منطق "الدول القومية" يفرض التفاعل المتبادل، مشيرا إلى أن ترامب يتبنى نهجا منفتحا للقاء أي شخص.

وقال روبيو: "أنا واثق تماما أنه لو أبدى خامنئي رغبته في لقاء الرئيس ترامب غدا، فإنه سيلتقيه، ليس توافقا معه، بل إيمانا منه بأن المواجهة المباشرة هي السبيل الوحيد لحل معضلات العالم".

وحذر ماركو روبيو، من أن العالم يواجه حاليا خطر اندلاع نزاع جديد هو "الأكبر في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن احتمالات المواجهة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، أبدى الوزير روبيو، شكوكا حيال الموقف الروسي، قائلا: إن "واشنطن لا تملك تأكيدات بشأن رغبة الكرملين في وضع حد للحرب"، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية وتتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النزاع.