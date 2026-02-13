كتب وصور-هاني رجب:

احتفلت سفارة اليابان في القاهرة بعيد ميلاد جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو، في حفل أقيم أمس الخميس، برئاسة السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة والدبلوماسية.

شهد الحفل حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف نائبًا عن رئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ونائب وزير الخارجية الجديد السفير محمد أبو بكر، في أول ظهور لهم عقب تجديد الثقة.

وألقى الوزير محمد عبد اللطيف كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، قال فيها: "في عهد جلالة الإمبراطور، تواصل اليابان تجسيد قيم الكرامة والاستقرار، وتعمل على ترسيخ أسس السلام والتعاون الدولي، كما يعكس الدور الرمزي لجلالته – بوصفه رمزًا للوحدة – قوة أمة تحترم ماضيها، وتعيد صياغة مستقبلها بعزيمة هادئة واثقة"، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان تقوم على هذه المبادئ ذاتها.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد ليشمل مجالات عدة، من التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي، وصولًا إلى التعليم الذي يُعد الأبرز في مسيرة البلدين.

وحضر الحفل وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور هاني هلال، ووزير الصحة والسكان الأسبق الدكتور خالد العدوي، والوزيرة السابقة ميرفت التلاوي، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب عدد كبير من السفراء، من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي وتركيا وصربيا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والبرتغال وقبرص، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة.

كما شارك في الحضور النائب محمود مسلم، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، والإعلامية ماجدة برسوم، وحسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، والدكتور محمود أشرف حاتم، والمستشار عمرو عاصم عبد الجبار، والفنانة ثريا بهجت.