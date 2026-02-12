إعلان

فرنسا: القبض على 9 أشخاص على خلفية الاشتباه في مخطط احتيال يتعلق بتذاكر متحف اللوفر

كتب : مصراوي

11:35 م 12/02/2026

(د ب أ)

ألقت السلطات الفرنسية القبض على تسعة أشخاص وصادرت أكثر من 1.4 مليون يورو فيما يتعلق بمخطط احتيال مشتبه به يتعلق بتذاكر متحف اللوفر، حسبما قال مكتب المدعي العام مساء اليوم الخميس.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن مرشدين سياحيين وموظفين اثنين في اللوفر وشخص آخر يشتبه في تنظيمهم عملية الاحتيال كانوا من بين التسعة الذين جرى القبض عليهم أمس الأول الثلاثاء.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام قاض غدا الجمعة.

وأوضح محققون أنه يُعتقد أن الاحتيال كان مستمرا منذ ما يربو على 10 سنوات. ويقدر اللوفر أن حجم الضرر الناجم عن الاحتيال يبلغ أكثر من 10 مليون يورو.

