8 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل في غزة وتحذّر: تهدد العملية السياسية

كتب : محمود الطوخي

02:18 م 01/02/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عبّرت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك، الأحد، عن إدانتها الشديدة لانتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة.

وحذّر البيان، من أن إجراءات إسرائيل تهدد بتصعيد التوتر وتقوض جهود ترسيخ الهدوء والاستقرار، مؤكدا أن انتهاكات إسرائيل المتكررة تهديد مباشر للعملية السياسية.

وشدد البيان، على أن انتهاكات إسرائيل تعيق جهود خلق ظروف ملائمة للانتقال لمرحلة أكثر استقرارا بغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام الكامل بإنجاح المرحلة 2 من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعت الدول العربية والإسلامية الثماني، جميع الأطراف إلى الوفاء الكامل بمسؤولياتها خلال هذه الفترة الحرجة.

زكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في غزة يوم أمس السبت، ما أسفر عن استشهاد نحو 3 فلسطينيا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات إسرائيل غزة

