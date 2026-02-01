إعلان

ترامب: إيران تجري محادثات جادة حاليا.. وآمل أن توافق على اتفاق مقبول لـ أمريكا

كتب : مصراوي

04:39 ص 01/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تجري حاليا محادثات جادة مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تقدم المسار الدبلوماسي بين الجانبين

قال ترامب، إنه يأمل أن توافق طهران على اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو جدولها الزمني.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بالتوازي مع تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة وضغوط سياسية متزايدة لدفع إيران نحو تسوية تفاوضية، وفقا لروسيا اليوم.

