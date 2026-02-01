

وكالات

وصلت السفيرة الأمريكية لورا دوجو، إلى كاراكاس،لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا بعد 7 سنوات من قطع العلاقات.

تأتي هذه الخطوة بعد مرور ما يقرب من شهر على عمل عسكري أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدى إلى اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

وقالت دوجو في رسالة نشرها حساب السفارة الأمريكية في فنزويلا على منصة إكس: "أنا وفريقي مستعدون للعمل"، كما نشر الحساب صورا لها فور هبوطها في مطار مايكيتيا.

كانت فنزويلا والولايات المتحدة قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في فبراير 2019 بقرار من مادورو وأغلقتا سفارتيهما بشكل متبادل بعد أن قدم ترامب دعما علنيا للمشرع خوان جوايدو في ادعائه بأنه الرئيس المؤقت للبلاد في يناير من ذلك العام.

قال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، أحد أقوى السياسيين في فنزويلا والموالي لمادورو، في وقت سابق من شهر يناير، إن إعادة فتح السفارة الأمريكية ستمنح الحكومة الفنزويلية وسيلة للإشراف على معاملة الرئيس المعتقل في الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، إن وصول دوجو هو جزء من جدول زمني مشترك للتعامل مع الخلافات القائمة وحلها من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل وبناء على القانون الدولي.

ووصلت دوجو، التي كانت أيضا سفيرة في نيكاراجوا وهندوراس، إلى فنزويلا بعد يوم واحد من إعلان الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريجيز عن مشروع قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وكانت تلك الخطوة أحد المطالب الرئيسية للمعارضة الفنزويلية، وفقا لروسيا اليوم.