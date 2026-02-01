إعلان

السفير الأمريكي في إسرائيل: ترامب لن يُخيب آمال الشعب الإيراني

كتب : مصراوي

02:02 ص 01/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يُخيب آمال الشعب الإيراني، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطة واشنطن المعلنة لا تزال تقوم على التفاوض مع إيران.

وقال ترامب في تصريحات سابقة: "إنهم يتفاوضون، لذا سنرى ما سيحدث في آخر مرة تفاوضوا فيها، اضطررنا إلى إيقاف برنامجهم النووي، ولم ينجح الأمر، ثم أوقفناه بطريقة أخرى، وسنرى ما سيحدث الآن".

وفي 26 يناير الماضي، أعلن ترامب أن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومتكافئ يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.

الرئيس الأمريكي ترامب الشعب الإيراني موعد تنفيذ الهجوم الأمريكي على إيران السفير الأمريكي في إسرائيل إسرائيل

