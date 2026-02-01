السفير الأمريكي في إسرائيل: ترامب لن يُخيب آمال الشعب الإيراني



وكالات

قال السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هكابي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يُخيب آمال الشعب الإيراني، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطة واشنطن المعلنة لا تزال تقوم على التفاوض مع إيران.

وقال ترامب في تصريحات سابقة: "إنهم يتفاوضون، لذا سنرى ما سيحدث في آخر مرة تفاوضوا فيها، اضطررنا إلى إيقاف برنامجهم النووي، ولم ينجح الأمر، ثم أوقفناه بطريقة أخرى، وسنرى ما سيحدث الآن".

وفي 26 يناير الماضي، أعلن ترامب أن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومتكافئ يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.