ترامب يحدد شرطا للتدخل في المدن الديمقراطية.. ويهدد بعقوبة "البصق"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليمات لوزيرة الأمن الداخلي،كريستي نويم، بعدم تدخل السلطات الفدرالية في الاحتجاجات أو الاضطرابات التي تشهدها المدن التي يقودها الديمقراطيون إلا في حال طلب المسؤولون المحليون المساعدة رسميا.

ويأتي هذا القرار وسط انتقادات متزايدة لأساليب إنفاذ قوانين الهجرة القاسية التي تستخدمها الوكالات الفدرالية.

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "لقد أصدرت تعليماتي لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بأنه تحت أي ظرف من الظروف لن نشارك في مختلف المدن الديمقراطية سيئة الإدارة فيما يتعلق باحتجاجاتها و/أو أعمال الشغب فيها إلا إذا طلبت منا المساعدة".

ومع ذلك، شدد ترامب على أن الإدارة "ستحرس، وبقوة شديدة، جميع المباني الفدرالية التي تتعرض للهجوم من قبل هؤلاء المجانين والمحرضين والمتمردين ذوي الأجور العالية".

وهدد الرئيس الأمريكي بتفعيل "قانون التمرد"، الذي يمنحه صلاحيات استثنائية لإرسال الجيش لقمع الاضطرابات الداخلية، محذرا من أنه "لن يُسمح بالبصق في وجوه ضباطنا"، أو الاعتداء على مركبات إنفاذ القانون والممتلكات الفدرالية، متوعدا بـ"عقوبة مماثلة أو أشد للمخالفين".

ويأتي إعلان ترامب في أعقاب مقتل أليكس بريتي ورينيه جود في مينيابوليس، وهو الحادث الذي أدى لتغيير في النقاش الوطني حول إنفاذ قوانين الهجرة ونبرة البيت الأبيض في الأيام الأخيرة.

واستشهد ترامب، بحادثة وقعت في ولاية أوريجون، زعم فيها أن متظاهرين اقتحموا مبنى فدراليا وألحقوا أضرارا بالممتلكات وتحرشوا بالموظفين وسط تقاعس الشرطة المحلية، مؤكدا: "لن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن المساعدة الفدرالية ستُقدم بسرعة إذا طُلب ذلك، لكنه اشترط على الولايات استخدام كلمة "من فضلك" للحصول عليها.

ووجه ترامب تحذيرا قائلا: "تذكروا أنني ذكرت، بأشد العبارات، أن تحذروا؛ ستكون إدارة الهجرة والجمارك، أو دوريات الحدود، أو إذا لزم الأمر جيشنا، قوية للغاية وحازمة في حماية ممتلكاتنا الفدرالية".

وتتزامن هذه التصريحات مع توقع خروج مظاهرات طوال عطلة نهاية الأسبوع، احتجاجا على حملة القمع الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة.