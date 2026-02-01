إعلان

حماس: التزامنا بالاتفاق مرهون بمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها في غزة

كتب : محمود الطوخي

12:48 ص 01/02/2026

حماس

أجرت قيادة حركة حماس اتصالات مكثفة مع الوسطاء وجهات دولية لإدانة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدة أن الهجمات تجري بذرائع "باطلة".

وحملت الحركة في بيان لها، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم الوصول لحل بشأن قضية المقاومين في مدينة رفح، الموجودين ضمن منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال.

وحذّر رئيس الحركة في غزة خلال اتصالاته، من تداعيات الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق المدنيين، مؤكدا أن التزام المقاومة واحترامها للاتفاق المبرم يتطلب بالضرورة منع الاحتلال من مواصلة جرائمه، مشددا على أن استمرار التصعيد يقوض جهود التهدئة.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم القيادي في حركة حماس محمد نزّال، الاحتلال الإسرائيلي بالمراوغة والسعي للتنصل من العهود والمواثيق والالتزامات المبرمة.

وأوضح نزّال في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السبت، أن الاحتلال يحاول جر المقاومة للرد على انتهاكاته بهدف إيجاد ذريعة لاستمرار إغلاق معبر رفح، مؤكدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتصعيد من أجل الوصول لمواجهة عسكرية.

وشدد القيادي في حماس، على ضرورة الضغط على الإدارة الأمريكية لردع نتنياهو، الذي يسعى لتدمير وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحركة في تواصل مستمر مع الوسطاء في الدوحة والقاهرة، ومع الجانب التركي، كما تبحث مع الفصائل الفلسطينية الوصول إلى موقف وطني شامل.

واعتبر نزّال، أن فتح معبر رفح ودخول "لجنة إدارة القطاع" يمثل أول مسمار في محاولات نتنياهو الرامية لإفشال اتفاق التهدئة، مؤكدا أهمية الموقفين القطري والمصري في هذه المرحلة للضغط على الاحتلال ومنعه من تقويض الجهود المبذولة.

إسرائيل حماس قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح

