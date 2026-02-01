كتب- محمود الطوخي

طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأمير السابق أندرو بضرورة الإدلاء بشهادته أمام لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي، في أعقاب كشف وزارة العدل الأمريكية عن وثائق جديدة تؤكد استمرار صلاته بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وتضمنت الملفات الجديدة التي نشرتها وزارة العدل، الجمعة، رسائل بريد إلكتروني تُثبت أن شقيق الملك تشارلز حافظ على اتصال "منتظم" مع إبستين لأكثر من عامين بعد إدانة الأخير بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال عام 2008.

وكشفت الوثائق، عن صور تُظهر أندرو وهو ينحني فوق امرأة "مجهولة الهوية" مستلقية على الأرض ويلمس خصرها، مع حجب وجهها في الصور المسربة.

وأظهرت المراسلات أن أندرو وإبستين ناقشا صفقات تجارية محتملة ولقاءات اجتماعية؛ إذ عرض إبستين في إحدى الرسائل إحضار 3 نساء إلى قصر باكنجهام لربطهن بالأمير.

وقال ستارمر في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى اليابان: "يجب على أي شخص لديه معلومات أن يكون مستعدا لمشاركة تلك المعلومات بأي شكل يُطلب منه ذلك. لا يمكنك أن تكون مهتما بالضحية إذا لم تكن مستعدا للقيام بذلك".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على ضرورة مثول الأمير السابق أمام المشرعين الأمريكيين لشرح كل ما يعرفه عن إبستين لمساعدة ضحاياه.

يأتي هذا الضغط السياسي بعد أن قام الملك تشارلز بتجريد شقيقه من لقب "الأمير" وطرده من قصره في أراضي قلعة وندسور في نوفمبر الماضي.

ويستخدم الأمير السابق البالغ من العمر 65 عاما، حاليا اسم عائلة "أندرو ماونتباتن ويندسور"، وقد نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات، مدعيا أن علاقته بإبستين انتهت بزيارة أخيرة لنيويورك عام 2010 لقطع الصلة نهائيا.

وفي عام 2019، انتحر جيفري إبستين في سجن مانهاتن أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس، بينما يواصل أعضاء لجنة الكونجرس تكثيف دعواتهم منذ نوفمبر الماضي لمطالبة أندرو بالإجابة على الأسئلة المعلقة في القضية التي هزت الرأي العام العالمي.