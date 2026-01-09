إعلان

روسيا تعلن إسقاط 5 مُسيرات أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

10:30 ص 09/01/2026

موسكو- (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة، أسقطت خلال الليلة الماضية خمس مُسيرات أوكرانية فوق مناطق روسية.

وأصدرت الوزارة بيان جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت، خمس طائرات مسيرة أوكرانية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "تم إسقاط مُسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وثالثة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلجورود وروستوف وأوريول".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

