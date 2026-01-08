إعلان

مديرية إعلام حلب: 10 شهداء وأكثر من 60 جريحًا بقصف "قسد"

كتب : مصراوي

10:16 م 08/01/2026

مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليلة

وكالات

قال مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليلة، إن وزارة الدفاع ترد على مصادر النيران وتتعامل مع المجموعات المسلحة في مدينة حلب.

وأضاف ليلة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن عمليات وزارة الدفاع مستمرة في الرد على مصادر النيران والتعامل مع المجموعات المسلحة.

وأكد مدير مديرية الإعلام في حلب، أنه سقط 10 شهداء، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 60 مدنيا جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية.

وأوضح أن نحو 142 ألف مدني غادروا حيي الأشرفية والشيخ مقصود نتيجة اعتداءات قسد.

