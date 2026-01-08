إعلان

حماس: إسرائيل تتنصل من التزامات اتفاق السلام وتعطل الانتقال إلى المرحلة الثانية

كتب-عبدالله محمود:

08:51 م 08/01/2026

حماس

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق من قطاع غزة، وارتقاء سبعة شهداء، غالبيتهم من الأطفال خلال أقل من 24 ساعة، هو تصعيد إجرامي خطير، وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس في بيان الخميس، أن إسرائيل تتنصل من التزامات اتفاق السلام، وتعمل على تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وطالبت حماس الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بإدانة هذه الانتهاكات الجسيمة التي يشرف عليها مجرم الحرب نتنياهو بذرائع واهية ومفبركة.

ودعت الوسطاء والدول الضامنة إلى الضغط على الاحتلال لوقفها وإلزامه ببنود الاتفاق بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء والانتقال إلى المرحلة الثانية فورا.

