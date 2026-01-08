محافظ حلب: انشقاق في صفوف "قسد" يمهد لتحول ميداني مهم

قال محافظ حلب السورية عزام الغريب، إن قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينها وضمان عودة النازحين.

وأكد محافظ حلب، في بيان الخميس، أن هناك انشقاق في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لافتًا إلى هروب عدد كبير منهم سيمهّد لتغيير ميداني مهم.

ومن جانبها، أعلنت قسد ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فصائل حكومة دمشق على حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب إلى 12 قتيلا و64 جريحا مدنيا.

طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجيش السوري من الانسحاب الفوري من محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.