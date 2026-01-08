إعلان

محافظ حلب: انشقاق في صفوف "قسد" يمهد لتحول ميداني مهم

كتب-عبدالله محمود:

08:00 م 08/01/2026

محافظ حلب السورية عزام الغريب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محافظ حلب السورية عزام الغريب، إن قوى الأمن الداخلي تستعد للانتشار داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية تمهيدا لتأمينها وضمان عودة النازحين.

وأكد محافظ حلب، في بيان الخميس، أن هناك انشقاق في صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لافتًا إلى هروب عدد كبير منهم سيمهّد لتغيير ميداني مهم.

ومن جانبها، أعلنت قسد ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم فصائل حكومة دمشق على حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب إلى 12 قتيلا و64 جريحا مدنيا.

طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجيش السوري من الانسحاب الفوري من محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزام الغريب محافظ حلب السورية قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟
الموضة

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
زووم

عادل حقي يوضح: "ابنة أخويا هى اللي اتوفت وأنا معنديش أولاد" (فيديو)
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميما يشبه واجهة الموقع
إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي
حوادث وقضايا

قضية غرق "يوسف محمد".. دفاع المُنقذ: وفاة السباح لا تقع تحت مسؤولية موكلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية