الكونجرس يوافق على قرار يمنع ترامب من شن عمليات عسكرية في فنزويلا

كتب-عبدالله محمود:

07:37 م 08/01/2026

مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، الموافقة بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 على قرار من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

وفي سياق منفصل، أعرب عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي عن إدانتهم لأي إجراء عسكري محتمل لضم جرينلاند، مبتعدين بذلك عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه الجزيرة القطبية الشمالية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي وقت سابق، أبلغا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيجسيث، أعضاء مجلس الشيوخ أن الإدارة الأمريكية لا تنوي نشر قوات برية في فنزويلا.

وبحسب موقع موقع بوليتيكو، فقد ذكر مشرعون أمريكيون، أن روبيو وهيجسيث قالا: "إن القوات الأمريكية ستبقى منتشرة حول فنزويلا إلى أجل غير مسمى.

وأعرب روبيو عن أمله بإجراء انتخابات حرة في فنزويلا تسفر عن تولي زعيمة المعارضة الحكم.

