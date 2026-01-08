يشن الجيش السوري، هجمات تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الكردية، في عدة أحياء بمدينة حلب، فيما تشهد منطقة الأشرفية قصفا مدفعيا.

وأفادت تقارير إعلامية، بتقدم قوات الجيش السوري نحو مشارف حيي الأشرفية والشيخ المقصود في حلب. وأُصيب مدنيون إثر سقوط قذيفة في حي الخالدية القريب من دوار شيحان بمدينة حلب.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إصابة عنصر من الجيش بحي السريان في حلب أثناء تأمين خروج المدنيين إثر قصف مدفعي من قسد، فيما أعلنت مديرية صحة حلب مقتل 5 مدنيين وإصابة 33 آخرين بنيران قسد.

وذكرت مديرية الشؤون الاجتماعية فيحلب، أن عدد النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بلغ نحو 140 ألف شخص.

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن هيئة عمليات الجيش السوري، استهداف حاجز لتنظيم قسد في حي الأشرفية بحلب دون إضرار بالأهالي، موضحة أن الحاجز كان يوقف الأهالي ويمنعهم من الخروج ويرهبهم.

وأفادت مديرية الصحة في حلب، بإصابة 9 أشخاص في استهداف قسد الأحياء المدنية، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد بمحيط حي الأشرفية في حلب.

وقال الجيش السوري لقناة "الجزيرة"، إنه سيبدأ استهدافا مركزا لمواقع قسد في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، مشيرا إلى نزوح واسع للمدنيين مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري وقسد بمحيط حي الأشرفية في حلب.

وقالت وزارة الدفاع السورية، الخميس، إنها ستنشر مواقع سيتم استهدافها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب حولتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمواقع عسكرية.

وصرّح مدير مديرية الإعلام في حلب لقناة "الجزيرة"، بأن قوات قسد تحاول عرقلة خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الحركة شبه متوقفة في الأحياء المتاخمة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية بسبب استهدافها بالمدفعية من قبل تنظيم قسد.

أعلن الجيش السوري في بيان، فرض حظر للتجول من الساعة 1:30 ظهرا حتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب.

وأشار الجيش السوري، إلى أنه سيبدأ عمليات استهداف مركزة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد بحلب ابتداء من الساعة 1:30 ظهرا.

وأضاف الجيش السوري: "نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم قسد.