إعلان

ترامب: رئيس كولومبيا اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا

كتب : مصراوي

02:54 ص 08/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لمناقشة عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في البيت الأبيض بين وزيري خارجية البلدين قريبا.

كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا، لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".

كان ترامب قد صرح، الاثنين الماضي، أن العملية على كولومبيا فكرة جيدة بالنسبة لي.

هاجم ترامب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قائلا: "إن كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.

في المقابل، ندد بيترو، الأحد، بالعملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفا إياها بأنها "اختطاف لا يستند إلى أي أساس قانوني".

وكتب بيترو على منصة "إكس": "من دون أي أساس قانوني لاتخاذ إجراء ضد سيادة فنزويلا، يصبح الاعتقال اختطافا"، معبرا عن رفضه لما جرى، ومشددا على مبدأ احترام سيادة الدول، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب رئيس كولومبيا كولومبيا المخدرات الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

"الدنيا دوارة".. تعليق مثير للجدل من زوجة وليد سليمان
مصراوي ستوري

"الدنيا دوارة".. تعليق مثير للجدل من زوجة وليد سليمان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8-1-2026.. شبورة وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 8-1-2026.. شبورة وأمطار
من قضم الأظافر إلى التسويف.. عالم نفسي يفسر إيذاء الذات الخفي
نصائح طبية

من قضم الأظافر إلى التسويف.. عالم نفسي يفسر إيذاء الذات الخفي
"الأسوأ في التاريخ".. كواليس صادمة للاعبة التنس هاجر عبدالقادر
رياضة عربية وعالمية

"الأسوأ في التاريخ".. كواليس صادمة للاعبة التنس هاجر عبدالقادر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان