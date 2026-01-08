إعلان

شركة النفط الحكومية بـ فنزويلا: إحراز تقدم في مفاوضات بيع النفط لـ أمريكا

كتب : مصراوي

01:56 ص 08/01/2026

النفط الفنزويلي

وكالات

قالت شركة النفط الفنزويلية الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا"، إنها تحرز تقدما في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مبيعات النفط.

وقال عضو في مجلس إدارة الشركة، إن الولايات المتحدة ستحتاج إلى شراء شحنات بالأسعار العالمية.

وأعلنت واشنطن، عن اتفاق مع كراكاس للحصول على كميات من الخام الفنزويلي تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وذلك في مؤشر على أن مسؤولي الحكومة الفنزويلية يستجيبون لمطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح المجال أمام وصول شركات النفط الأمريكية إلى الاحتياطيات الضخمة في البلاد وإلا فإنهم سيواجهون خطر مزيد من التدخل العسكري الأمريكي.

وقال ترامب، إنه يريد من القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا ديلسي رودريجيز، التي عُينت هذا الأسبوع بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، أن تمنح الولايات المتحدة والشركات الخاصة إمكانية الوصول الكامل إلى قطاع النفط في بلادها.

وذكرت بتروليوس دي فنزويلا في بيان مقتضب، أن الأطراف تتحدث عن شروط مماثلة لتلك المعمول بها مع الشركاء الأجانب مثل شيفرون، الشريك الرئيسي في مشروع مشترك للشركة، والتي تسيطر حاليا على جميع صادرات النفط إلى الولايات المتحدة.

وأضافت بتروليوس دي فنزويلا: "تستند العملية إلى معاملات تجارية بحتة بموجب شروط قانونية وشفافة ومفيدة لكلا الطرفين".

وقال ويلز رانجيل عضو مجلس إدارة الشركة، وهو أيضا زعيم نقابي، إن على الولايات المتحدة شراء الشحنات بالأسعار الدولية إذا كانت واشنطن تريد النفط الفنزويلي، وفقا للغد.

النفط النفط الفنزويلي فنزويلا الولايات المتحدة ترامب أمريكا اعتقال رئيس فنزويلا

