جيش الاحتلال يقتحم بلدتين في جنين بالضفة الغربية



وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي ميثلون وصانور، جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، وسط تنفيذ سلسلة مداهمات واسعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون بقوة عسكرية، إذ داهمت عددًا من منازل المواطنين بقوات راجلة، ونفَّذت عمليات تفتيش واسعة، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع أصحابها.

كما تم اقتحام بلدة صانور، إذ نفَّذت مداهمات لمنازل المواطنين، تخلَّلتها عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية، إلى جانب انتشار مكثف للقوات الراجلة في شوارع البلدة.

وفي وقت سابق، أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي، خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيتا وقرية أودلا، جنوب نابلس، بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي في البطن لغتى يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، جنوبي نابلس، وفقا للغد.