إعلان

جيش الاحتلال يقتحم بلدتين في جنين بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

01:21 ص 08/01/2026

جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي ميثلون وصانور، جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، وسط تنفيذ سلسلة مداهمات واسعة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون بقوة عسكرية، إذ داهمت عددًا من منازل المواطنين بقوات راجلة، ونفَّذت عمليات تفتيش واسعة، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع أصحابها.

كما تم اقتحام بلدة صانور، إذ نفَّذت مداهمات لمنازل المواطنين، تخلَّلتها عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية، إلى جانب انتشار مكثف للقوات الراجلة في شوارع البلدة.

وفي وقت سابق، أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي، خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيتا وقرية أودلا، جنوب نابلس، بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي في البطن لغتى يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، جنوبي نابلس، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الضفة الغربية إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة صاحب الأرض".. لماذا تسبب الكاميرون رعبًا لمنتخب المغرب؟
وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
زووم

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
أخبار السيارات

لوحة سيارة في مزاد الداخلية الحالي يتجاوز سعرها 2.2 مليون جنيه.. ما قصتها؟
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان