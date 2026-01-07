البيت الأبيض: أمريكا ستُملي على السلطات الفنزويلية قراراتها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن النفط الفنزويلي سيصل إلى الولايات المتحدة قريبا جدا، مؤكدة أن أمريكا ستُملي على السلطات الفنزويلية قراراتها.

وأضافت ليفيت، أن أمريكا تتعاون مع السلطات الفنزويلية المؤقتة للتوصل إلى صفقة بشأن النفط الفنزويلي، مشيرة إلى أن أن صفقة النفط مع فنزويلا تشمل نفطا خاضعا للعقوبات كان راكدا على متن سفن.

وأوضحت المتحدثة، أن عائدات النفط الفنزويلي سيتم وضعها في مصارف عالمية تحت إدارة الولايات المتحدة، مضيفة: "أن إدارة ترمب تعمل على خطة طويلة الأمد بشأن النفط الفنزويلي".

وأشارت ليفيت، إلى أنه لا يوجد جنود أمريكيون حاليا على الأرض في فنزويلا وللرئيس ترامب الحق في استخدام الجيش الأمريكي حال اقتضت الضرورة، مشددة على أن اعتقال مادورو يجب أن يكون رسالة طمأنة للشعب الفنزويلي.

واستبعدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن يكون هناك انتخابات قريبة في فنزويلا، قائلة: "من المبكر تحديد جدول زمني للانتخابات في فنزويلا".

وأكدت المتحدثة بالبيت الأبيض، أن ناقلة النفط التي تم مصادرتها اليوم انتهكت العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وعن شراء غرينلاند، قالت ليفيت، إن فكرة استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند ليست جديدة وهذا في مصلحة بلادنا.

وأوضحت أن أمريكا تفضل الدبلوماسية للاستحواذ على غرينلاند والرئيس ترامب يناقش الخيارات كافة مع فريقه للأمن القومي.

وأوضحت أن الاستحواذ الأمريكي على غرينلاند يمنع روسيا والصين من مواصلة اعتداءاتهم في منطقة القطب الشمالي.