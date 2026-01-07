ترامب يقرر إلغاء عقوبات على فنزويلا لتسهيل حركة شحن وبيع النفط

واشنطن - (أ ب)

قالت الولايات المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب قرر إلغاء العقوبات المفروضة على فنزويلا بطريقة "انتقائية" لتسهيل حركة شحن وبيع النفط الفنزويلي للاقتصادات العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ مبيعات النفط على الفور ببيع ما يترواح بين 30 و50 مليون برميل من فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت الحكومة الأمريكية إن المبيعات "ستستمر إلى أجل غير مسمى" مع وضع العائدات في حسابات تسيطر عليها الولايات المتحدة في "بنوك معترف بها عالميا".

وأضافت أنه سيتم بعد ذلك توزيع الأموال على الشعبين الأمريكي والفنزويلي وفقا "لتقدير" حكومة ترامب.