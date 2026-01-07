روسيا تطالب أمريكا بضمان معاملة إنسانية لطاقم ناقلة النفط "مارينيرا"

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تطالب الولايات المتحدة بضمان المعاملة الإنسانية والكريمة للمواطنين الروس الموجودين على متن ناقلة النفط "مارينيرا"، واحترام حقوقهم ومصالحهم.

وأكدت الخارجية الروسية، أن على واشنطن الالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع طاقم السفينة، وضمان سلامتهم وعدم انتهاك حقوقهم أثناء احتجاز الناقلة.

ومن جانبها قالت وزارة النقل الروسية إنها فقدت الاتصال بناقلة النفط مارينيرا، التي ترفع العلم الروسي والمرتبطة بفنزويلا، وذلك بعد صعود القوات الأمريكية إلى متنها في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم.

وأكدت وزارة النقل الروسية في بيانها: أنه "لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة بشكل قانوني ضمن ولايات دول أخرى"، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم توقّع على هذه الاتفاقية.

وفي بيان سابق، أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية (US European Command) أنها استولت على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي ومرتبطة بفنزويلا، كانت تلاحقها في شمال المحيط الأطلسي.

وقالت القيادة في بيان نُشر على إحدى منصاتها إن "هذه العملية تدعم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستهدف السفن الخاضعة للعقوبات والتي تهدد أمن واستقرار نصف الكرة الغربي".

ومن جانبها أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، أن خفر السواحل الأمريكي نفّذ عمليتين منسّقتين بدقة قبيل فجر اليوم، تم خلالهما الصعود على ناقلتي نفط تابعتين لما يُعرف بـ"أسطول الظل"، إحداهما في شمال المحيط الأطلسي، والأخرى في مياه دولية قرب منطقة الكاريبي.

وأوضحت الوزيرة أن الناقلتين — Bella I وSophia — كانتا قد رستا آخر مرة في فنزويلا أو كانتا في طريقهما إليها، في انتهاك للعقوبات المفروضة.