ارتكابهم جرائم إرهابية.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق 3 سعوديين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، بثلاثة مواطنين سعوديين لارتكابهم جرائم إرهابية بمنطقة القصيم (وسط) المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "كلا من ريان بن يوسف بن إبراهيم الدبيخي ومحمد بن سليمان بن محمد الثويني و عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد العييري (سعوديو الجنسية) أقدموا على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي خارجي، وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإيواء منفذيها والتستر عليهم للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت أن "التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وباحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا".

ويرتفع بهذا عدد الذين تم إعدامهم في السعودية منذ بداية العام الحالي إلى ستة أشخاص.