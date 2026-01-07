إعلان

التجنيد والهولوكوست.. نتنياهو يحثّ على الهدوء بعد مقتل شاب وإصابة آخرين

كتب : مصراوي

02:16 م 07/01/2026

بنيامين نتنياهو

وكالات

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهدوء بعد أن دهس سائق حافلة فتى مراهقا وقتله الليلة الماضية خلال احتجاج في القدس ضد قانون يسعى إلى تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء "أدعو إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع حتى لا نشهد مآس إضافية" مضيفا أن الوفاة ستخضع لتحقيق شامل.

وكانت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية قد أفادت بأن شخصا واحد على الأقل لقي حتفه وأصيب عدة أشخاص آخرين عندما صدمت حافلة متظاهرين من اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في القدس، كانوا يحتجون ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت خدمة الإسعاف (نجمة داود الحمراء) أن شابا كان عالقا تحت الحافلة وتم إعلان وفاته، وأصيب عدة أشخاص آخرين، وبحسب الشرطة، تم احتجاز سائق الحافلة، ولم تصدر الشرطة بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن حاخامات بارزين دعوا إلى تنظيم الاحتجاج في القدس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "واي نت" الأخباري الإسرائيلي قارن أحد المتحدثين في الاحتجاج التجنيد بالمحرقة النازية (هولوكوست).

بنيامين نتنياهو التجنيد الهولوكوست حادث دهس

