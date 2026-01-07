وكالات

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهدوء بعد أن دهس سائق حافلة فتى مراهقا وقتله الليلة الماضية خلال احتجاج في القدس ضد قانون يسعى إلى تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء "أدعو إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع حتى لا نشهد مآس إضافية" مضيفا أن الوفاة ستخضع لتحقيق شامل.

وكانت خدمات الإنقاذ الإسرائيلية قد أفادت بأن شخصا واحد على الأقل لقي حتفه وأصيب عدة أشخاص آخرين عندما صدمت حافلة متظاهرين من اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) في القدس، كانوا يحتجون ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت خدمة الإسعاف (نجمة داود الحمراء) أن شابا كان عالقا تحت الحافلة وتم إعلان وفاته، وأصيب عدة أشخاص آخرين، وبحسب الشرطة، تم احتجاز سائق الحافلة، ولم تصدر الشرطة بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن حاخامات بارزين دعوا إلى تنظيم الاحتجاج في القدس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "واي نت" الأخباري الإسرائيلي قارن أحد المتحدثين في الاحتجاج التجنيد بالمحرقة النازية (هولوكوست).