إعلان

مجلس القيادة اليمني يُسقط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس ويحيله للنائب العام

كتب : مصراوي

07:02 ص 07/01/2026

عيدروس الزبيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية، أن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أصدر قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.

وجاء في نص القرار: "أولا: إحالة اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، للنائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه عدد من الجرائم".

وذكر القرار الجرائم المتهم بارتكابها: "الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات، الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي وفقاً للمادة (128/1) من قانون الجرائم والعقوبات".

إضافة إلى جريمة "تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية وفق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد قواتنا المسلحة دون أي اعتبار للأرواح".

وأيضا جريمة الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقا للمادتين (131، 132) من قانون الجرائم والعقوبات.

بالإضافة إلى خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفقا للمادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.

كما نصت المادة الثانية من القرار على "إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي".

وجاء في المادة الثالثة: "على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة".

يشار إلى أن قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلنت اليوم أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيدروس الزبيدي هروب عيدروس الزبيدي مجلس القيادة اليمني إحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
السعودية تنفذ ضربة استباقية على قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في
شئون عربية و دولية

السعودية تنفذ ضربة استباقية على قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في
زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مصراوي ستوري

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان