أكسيوس: المقترح الأمريكي يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح على حدود سوريا وإسرائيل

كتب : محمد جعفر

09:46 م 06/01/2026

إسرائيل وسوريا

كشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا يهدف إلى التوصل لاتفاق أمني بين الجانبين، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود.

منطقة اقتصادية منزوعة السلاح

وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح يثير تساؤلات، لكونه يشبه اقتراحًا قدمته إدارة ترامب سابقًا لإنشاء منطقة مماثلة في إقليم دونباس لحل النزاع الحدودي بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن المنطقة الاقتصادية المقترحة قد تشمل مشروعات في مجالات الزراعة وطاقة الرياح، إضافة إلى مواقع سياحية ومجتمعات محلية، مشيرًا إلى أن شركاء إقليميين التزموا بالفعل بتمويل المشروع، دون الكشف عن أسمائهم.

وضم فريق التفاوض الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل ليتر، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي جيل رايخ، فيما ضم الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز المخابرات حسين سلامة.

سوريا إسرائيل منطقة حدودية اقتصادية

