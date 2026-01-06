إعلان

كمبوديا تعلن إصابة اثنين من جنودها إثر انفجار وقع شمالي البلاد

كتب : مصراوي

10:43 ص 06/01/2026

كمبوديا

بنوم بنه (كمبوديا)- (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا إصابة اثنين من جنودها فجر اليوم الثلاثاء، في مقاطعة "برياه فيهير" الواقعة شمالي البلاد على الحدود مع تايلاند، إثر انفجار وقع عند موقع عسكري.

ونقلت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية عن الليفتنانت جنرال مالي سوتشياتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قوله إن الحادث وقع في الساعة 0727 صباحا في منطقة "موم باي"، بينما كانت القوات الكمبودية تقوم بعمليات تنظيمية وأمنية روتينية داخل الأراضي الكمبودية.

وأسفر الانفجار، الذي نبع من كومة من القمامة، عن إصابة جندي بجروح طفيفة، وآخر بجروح خطيرة.

وتم نقل الجنديين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

كمبوديا اصابة جنود كمبوديا انفجار

