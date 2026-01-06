زعيمة المعارضة الفنزويلية: أخطط للعودة إلى بلدي في أقرب وقت

وكالات

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الاثنين، إنها تخطط للعودة إلى بلدها "في أقرب وقت ممكن".

وقالت ماتشادو في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" من مكان لم يكشف عنه: "أنا أخطط للعودة إلى فنزويلا في أقرب وقت ممكن"، مضيفة أنها تعتقد أن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "هي واحدة من المهندسين الرئيسيين لعمليات التعذيب والاضطهاد والفساد وتهريب المخدرات" في البلاد.

وكانت رودريغيز التي أبدت استعدادها للتعاون مع واشنطن، نائبة مادورو. وقالت ماتشادو إن رودريغيز "مرفوضة" من الشعب الفنزويلي، وإن الناخبين كانوا في صف المعارضة.

وتابعت: "في انتخابات حرة ونزيهة، سنفوز بأكثر من 90 % من الأصوات، ليس لدي أدنى شك في ذلك". كما تعهدت ماتشادو بـ"تحويل فنزويلا إلى مركز الطاقة في الأمريكتين، وتفكيك كل هذه الهياكل الإجرامية" التي أضرت بمواطنيها، ووعدت "بإعادة ملايين الفنزويليين الذين أُجبروا على الفرار" من فنزويلا.