

وكالات

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا حتفهم بعد أن جرفتهم سيول في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا، مع استمرار البحث عن مفقودين.

قال المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية، نوري الدين جوميلينج، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر من أمس الإثنين تسببت في سيول بجزيرة سياو الواقعة في منطقة سياو تاجولاندانج بيارو.

وأضاف أن السلطات نشرت 16 من رجال الإنقاذ للبحث عن 4 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين اليوم، مضيفًا أن 18 شخصًا أُصيبوا حتى الآن، متابعا: "نواصل جمع البيانات من السكان المحليين في حالة وجود المزيد من المفقودين".

وأكد جوميلينج، أن الطرق الرئيسية في المناطق المتضررة لا تزال مغطاة بالصخور والحطام والطين الكثيف حتى اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، عبد المهاري، في بيان، إنه تسنى إجلاء 444 شخصًا على الأقل إلى المدارس والكنائس المحلية بعد السيول.

وأضاف أن السلطات نشرت الحفارات لإخلاء الطرق التي أغلقت بسبب الحطام والطين.

وقال حاكم سولاويسي الشمالية، يوليوس سيلفانوس، إن السيول دمَّرت أيضًا مئات المنازل والمباني الحكومية.

ووقعت السيول في ذروة موسم الأمطار في جزيرة سولاويسي، كما توقعت وكالة الطقس الإندونيسية.

وقالت وكالة الطقس، إن من المتوقع أن تشهد جزر جاوة وسولاويسي والملوك وبابوا ذروة مواسم الأمطار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، مما يزيد من مخاطر الفيضانات.

وبلغت الأمطار في أجزاء أخرى من إندونيسيا مثل سومطرة وبورنيو ذروتها في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في سومطرة، ولا يزال المئات في عداد المفقودين، وفقا للغد.