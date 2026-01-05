(أ ب)

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا يوم السبت واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن أمريكا ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي.

وأمام المجلس، انتقد الحلفاء والخصوم تدخل الرئيس دونالد ترامب وإشارته إلى إمكانية توسيع العمل العسكري إلى دول مثل كولومبيا والمكسيك بسبب اتهامات بتهريب المخدرات.

كما كرر تهديده بالسيطرة على منطقة جرينلاند الدنماركية لتحقيق المصالح الأمنية للولايات المتحدة.



وفي بيان، قال جوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعمل العسكري الذي تم يوم 3 يناير/كانون الثاني".

وأضاف أن العمل "الخطير" الذي قامت به الولايات المتحدة يمكن أن يشكل سابقة للعلاقات المستقبلية بين الدول. وكررت الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تحتفظ بالسيادة على منطقة جرينلاند الشاسعة الغنية بالمعادن، مخاوف جويتريش، قائلة إن "حرمة الحدود ليست خاضعة للتفاوض".

وقالت السفيرة الدنماركية لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوس لاسين "لا ينبغي أن تسعى أي دولة للتأثير على النتائج السياسية في فنزويلا عبر استخدام التهديد بالقوة أو غيرها من الوسائل غير المتوافقة مع القانون الدولي".

وقالت السفيرة الكولومبية ليونور زالاباتا إن الغارة تذكرنا بـ"أسوأ تدخل في منطقتنا في الماضي".

وأضافت زالاباتا: "لا يمكن الدفاع عن الديمقراطية أو تعزيزها من خلال العنف والإكراه، ولا يمكن أن تحل محلها المصالح الاقتصادية".