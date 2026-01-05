إعلان

روسيا تدعو أمريكا للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته

كتب : مصراوي

07:55 م 05/01/2026

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

كتب-عبدالله محمود:

أدان مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مشددًا أنه عمل عدواني مسلح.

ودعا المندوب الروسي، السلطات الأمريكية للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته.

وقال المندوب الروسي، أن الاعتداء على زعيم فنزويلا عودة إلى حقبة انعدام القانون وهيمنة القوة الأمريكية مع ما يرافقها من فوضى وانتهاكات.

وأكد المندوب الروسي، أنه لا يوجد أي مبرر للجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في كاراكاس، مضيفًا:"أي مشاكل أو خلافات قائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا يجب أن تحل بالحوار".

وأعرب المندوب الروسي، عن تضامننا الكامل مع شعب فنزويلا في مواجهة العدوان الخارجي.

وأشار المندوب الروسي إلى أن هدف الولايات المتحدة من عملية فرض السيطرة غير المحدودة على الموارد الطبيعية لفنزويلا، وفرض هيمنتها في أمريكا اللاتينية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، اليوم الاثنين، لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية واعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته.

