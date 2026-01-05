فنزويلا تنعى المواطنين الكوبيين الذين قتلوا في الهجوم الأمريكي

وكالات

أشادت فنزويلا بالـ 32 مواطناً كوبياً الذين قتلوا في الهجوم الأمريكي، قائلة إنهم "ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان يوم الاثنين: "كان هؤلاء الأفراد يعملون في إطار التعاون بين الدول ذات السيادة وكانوا يقومون بمهام الحماية والدفاع المؤسسية، وتميزت أفعالهم بشجاعتهم وانضباطهم والتزامهم الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليمي."

وقالت الوزارة، إن الحكومة الفنزويلية تمد "عناقاً أخوياً" للقوات المسلحة الثورية الكوبية "ولأسر المقاتلين الذين سقطوا، والذين تعزز تضحياتهم الروابط التاريخية للأخوة والسيادة والنضال المشترك بين بلدينا".

وأعلنت الحكومة الكوبية الأحد أن مواطنيها قتلوا "في عمليات قتالية، أثناء قيامهم بمهام نيابة عن القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية، بناءً على طلب نظرائهم في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية".