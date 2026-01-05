إعلان

فنزويلا تنعى المواطنين الكوبيين الذين قتلوا في الهجوم الأمريكي

كتب : مصراوي

10:53 ص 05/01/2026

علم فنزويلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
أشادت فنزويلا بالـ 32 مواطناً كوبياً الذين قتلوا في الهجوم الأمريكي، قائلة إنهم "ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم".

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان يوم الاثنين: "كان هؤلاء الأفراد يعملون في إطار التعاون بين الدول ذات السيادة وكانوا يقومون بمهام الحماية والدفاع المؤسسية، وتميزت أفعالهم بشجاعتهم وانضباطهم والتزامهم الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليمي."

وقالت الوزارة، إن الحكومة الفنزويلية تمد "عناقاً أخوياً" للقوات المسلحة الثورية الكوبية "ولأسر المقاتلين الذين سقطوا، والذين تعزز تضحياتهم الروابط التاريخية للأخوة والسيادة والنضال المشترك بين بلدينا".

وأعلنت الحكومة الكوبية الأحد أن مواطنيها قتلوا "في عمليات قتالية، أثناء قيامهم بمهام نيابة عن القوات المسلحة الثورية ووزارة الداخلية، بناءً على طلب نظرائهم في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فنزويلا المواطنين الكوبيين الهجوم الأمريكي رئيس فنزويلا وزارة الخارجية الفنزويلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟