مظاهرات في إسبانيا مع وضد التدخل العسكري الأميركي بفنزويلا

وكالات

شهدت إسبانيا مظاهرات ضد ومع التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، والذي نتج عنه احتجاز القوات الخاصة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته وزوجته إلى نيويورك.

وبالقرب من السفارة الأمريكية في مدريد، ندد مساء أمس الأحد نحو 200 شخص بالتدخل الأجنبي في فنزويلا، في حين خرج في أماكن أخرى من العاصمة الإسبانية أفراد من الجالية الفنزويلية للاحتفال بما اعتبره فجرا جديدا لبلادهم، عقب إطاحة واشنطن بالرئيس الفنزويلي.

وتضم إسبانيا أكبر جالية فنزويلية في أوروبا، إذ يبلغ تعدادها قرابة 400 ألفا.