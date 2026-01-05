إعلان

مظاهرات في إسبانيا مع وضد التدخل العسكري الأميركي بفنزويلا

كتب : مصراوي

09:51 ص 05/01/2026

مظاهرات في إسبانيا مع وضد التدخل العسكري الأميركي

وكالات
شهدت إسبانيا مظاهرات ضد ومع التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، والذي نتج عنه احتجاز القوات الخاصة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته وزوجته إلى نيويورك.

وبالقرب من السفارة الأمريكية في مدريد، ندد مساء أمس الأحد نحو 200 شخص بالتدخل الأجنبي في فنزويلا، في حين خرج في أماكن أخرى من العاصمة الإسبانية أفراد من الجالية الفنزويلية للاحتفال بما اعتبره فجرا جديدا لبلادهم، عقب إطاحة واشنطن بالرئيس الفنزويلي.

وتضم إسبانيا أكبر جالية فنزويلية في أوروبا، إذ يبلغ تعدادها قرابة 400 ألفا.

