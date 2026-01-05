إعلان

بعد اعتقال مادورو.. القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي تعقد أول اجتماع لمجلس وزرائها

كتب : مصراوي

02:14 ص 05/01/2026

ديلسي رودريجيز

وكالات

عقدت ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال الرئيس مادورو، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا.

وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية، السبت، نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش الأحد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن واشنطن مستعدة للعمل مع رودريجيز وغيرها من الوزراء في حكومة الرئيس المخلوع.

ولم يعطِ روبيو أي إشارة تدل على أن إدارة ترامب ستدعم شخصيات معارضة سبق لواشنطن أن اعتبرتها قيادات شرعية للبلاد.

ديلسي رودريجيز الرئيس ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي الرئيس الفنزويلي انخفاض أسعار النفط بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي اختطاف الرئيس الفنزويلي

