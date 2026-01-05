

وكالات

عقدت ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس وزرائها بعد اعتقال الرئيس مادورو، بحسب سكاي نيوز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا.

وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية، السبت، نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش الأحد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، أن واشنطن مستعدة للعمل مع رودريجيز وغيرها من الوزراء في حكومة الرئيس المخلوع.

ولم يعطِ روبيو أي إشارة تدل على أن إدارة ترامب ستدعم شخصيات معارضة سبق لواشنطن أن اعتبرتها قيادات شرعية للبلاد.