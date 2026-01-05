محافظ حضرموت: استعادة السيطرة على المحافظة يؤكد قوة الدولة واستقرارها

(د ب أ)

أكد محافظ حضرموت، قائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي، إن المحافظة تشهد مرحلة جديدة عنوانها "ترسيخ الأمن والاستقرار" وتولي أبناء المحافظة مسؤولية تأمين أرضهم، وذلك عقب وصوله إلى مدينة سيئون بعد استعادة سيطرة القوات الحكومية على المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وقال المحافظ في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن استلام المهام الأمنية ليس انتصاراً لجهة على أخرى، بل انتصارا لمنطق الدولة والأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن حضرموت جسد واحد من الساحل والهضبة إلى الوادي والصحراء وأن الدولة هي المظلة التي تحمي الجميع.

واطلع الخنبشي على الأوضاع الأمنية ومستوى تطبيع الحياة العامة في وادي حضرموت، عقب استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية واستلام قوات درع الوطن والأمن العام مهام تأمين مديريات الوادي والصحراء.

ووجه محافظ حضرموت، رسالة شديدة اللهجة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالباً إياه بمعرفة حجمه والتوقف عن المساس بالمصالح السياسية للمحافظة.

وقال "لا بد للمجلس الانتقالي أن يعرف حجمه، ونحن بصدد مطالبة السلطات العليا باتخاذ قرارات صارمة تنهي محاولات العبث باستقرار حضرموت".

وشدد الخنبشي على أن السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في الوادي كانت على أهبه الاستعداد لفرض خروج القوات المخالفة بـ"القوة الجبرية" لولا رضوخ تلك الأطراف في اللحظات الأخيرة.

وكشف الخنبشي عن دور الرياض المحوري في نزع فتيل الانفجار في حضرموت، لافتاً إلى أن بيان وزارة الخارجية السعودية الذي منح القوات الإماراتية مهلة 24 ساعة للمغادرة كان "مؤشرا واضحاً وحاسماً".

وأردف بالقول"غادرت تلك القوات في وقت قياسي لم تكن تتوقعه الأطراف التي كانت تراهن على البقاء والسيطرة على مقدرات المحافظة".

وأكد الخنبشي، أن السلطة المحلية بذلت جهودا مع مجلس القيادة الرئاسي والجانب السعودي لتجنب المواجهة المسلحة وحقن الدماء، "إلا أن الإصرار على تجاوز مؤسسات الدولة استوجب موقفا حازما أدى في النهاية إلى استعادة السيطرة الكاملة على المواقع الحيوية".