وزير خارجية السعودية يصل إلى مصر للقاء الرئيس السيسي غدًا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول الوزير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة القاهرة، وذلك في زيارة رسمية.

وقالت الخارجية في بيان الأحد، إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصل مساء اليوم الأحد، إلى مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وذلك في زيارة رسمية.

وأكدت الخارجية السعودية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير فيصل بن فرحان غدٍ الاثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وأشارت الخارجية، إلى أن الوزير سيبحث خلال الزيارة العلاقات السعودية المصرية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة.