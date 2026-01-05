زيلينسكي يعلن عن تحركات دبلوماسية مكثفة في أوروبا

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد عن استعداده لبدء أسبوع من التحركات الدبلوماسية المكثفة الرامية إلى إيجاد حل سلمي للحرب الروسية المستمرة على بلاده.

وأوضح زيلينسكي في خطاب مساء اليوم عزمه عقد سلسلة من الاجتماعات في أوروبا بهدف تعزيز حماية أوكرانيا والعمل على إنهاء الحرب، دون أن يكشف عن تفاصيل محددة بشأن زمان ومكان هذه المباحثات.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تستعد لمسارين: الأول هو المسار الدبلوماسي، والثاني هو مواصلة الدفاع النشط في حال لم يكن ضغط الشركاء على روسيا كافيا.

وشدد زيلينسكي على أنه برغم السعي لتحقيق السلام، فإن أوكرانيا لن تتخلى عن قواتها لأي طرف كان.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، من المتوقع أن يجتمع رؤساء أركان الدول الحليفة لأوكرانيا في كييف غدا الاثنين لمناقشة مستقبل البلاد.

ومن المقرر أن تعقب ذلك اجتماعات "تحالف الراغبين" بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة في باريس يوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج اجتماع كييف.

يُذكر أن مستشاري الأمن القومي من 14 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا، كانوا قد عقدوا اجتماعا بالفعل في كييف يوم السبت الماضي للتنسيق بشأن الأزمة.