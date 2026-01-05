هل بدأت أمريكا تفعيل مبدأ مونرو باعتقال الرئيس الفنزويلي؟

مع بداية ديسمبر الماضي، أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي تدعو لاحياء مبدأ مونرو، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس مونرو، والذي يشير إلى أن أمريكا بصدد استعادة هيمنتها على نصف الكرة الغربي.

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جدلاً واسعاً، خاصة بعد ربطه العلني بين هذه الخطوة وبين مبدأ مونرو، أحد أقدم مرتكزات السياسة الخارجية الأمريكية والتي تسعى من خلالها استعادة القيادة في محيطها الإقليمي، مع تعزيز حضورها العسكري في منطقتي المحيط الهندي والهادئ، وإعادة تقييم علاقاتها التقليدية مع الحلفاء الأوروبيين.

مبدأ مونرو

مبدأ مونرو، الذي أعلنه مونرو عام 1823، كان موجها في الأساس لمنع القوى الأوروبية من التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي، غير أن هذا المبدأ وعلى مدى قرنين تقريباً، تحول إلى أداة سياسية استخدمها رؤساء الولايات المتحدة لتبرير تدخلات مباشرة وغير مباشرة في أمريكا اللاتينية.

وخلال حديثه عن العملية التي استهدفت مادورو، أشار ترامب إلى هذا المبدأ باعتباره مبرراً جزئياً للتدخل الأمريكي، بل مازح قائلاً إن البعض بات يطلق عليه الآن اسم "مبدأ دون رو".

ومع تأكيد ترامب أن أمريكا ستتولى إدارة فنزويلا إلى حين تعيين قيادة بديلة، رأى العديد من الباحثون في العلوم السياسية أن استدعاء مبدأ مونرو في هذا السياق يعكس توجهاً تقليدياً في السياسة الأمريكية، يقوم على اعتبار أمريكا اللاتينية مجال نفوذ مباشر للولايات المتحدة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأكد أستاذ التاريخ بجامعة ميسوري، المؤرخ جاي سيكستون، لوكالة أسوشيتد برس، أن فنزويلا لعبت دوراً محورياً في تاريخ تطبيقات مبدأ مونرو.

وأشار المؤرخ جاي سيكستون، إلى أن فنزويلا كانت في كثير من الأحيان نقطة الانطلاق لتوسيع أو إعادة تفسير مبدأ مونرو، سواء في القرن التاسع عشر أو في الفترات المعاصرة.

وأضاف سيكستون، أن فنزويلا لطالما عانت من انقسامات داخلية وعلاقات متوترة مع القوى الخارجية، فضلاً عن محاولاتها المتكررة للتقارب مع خصوم الولايات المتحدة، ما جعلها هدفاً دائماً للتدخلات الأمريكية تحت مظلة مبدأ مونرو.

يذكر أن القوات الأمريكية قامت بإلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ونقلتهما إلى الولايات المتحدة.

