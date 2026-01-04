إسبانيا ودول أمريكا اللاتينية تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا

وكالات

أدانت إسبانيا ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية العملية العسكرية الأمريكية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت حكومات البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا وأوروجواي في بيان مشترك اليوم الأحد "نعرب عن قلقنا العميق ورفضنا للأعمال العسكرية الأحادية التي تم تنفيذها على الأراضي الفنزويلية، والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وقالوا إن واشنطن لم تحترم "سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها".

وقال البيان إن الوضع في فنزويلا يجب أن يتم حله من خلال الحوار و"دون تدخل خارجي"، وبما يتماشى مع إرادة الشعب الفنزويلي.

كما أعرب الموقعون عن قلقهم إزاء أي محاولات للسيطرة على سلطات الدولة أو مواردها الطبيعية الرئيسية.

كان الرئيس ترامب قد صرح إن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا، وستبيع "كميات كبيرة" منها إلى دول أخرى، وذلك عقب الإطاحة بمادورو.

وأضاف بأنه "سيدير" فنزويلا حتى ضمان تحقيق "انتقال آمن ولائق وحكيم"، وأن نائبة الرئيس رودريجيز مستعدة للتعاون.