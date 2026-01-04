إعلان

وكالة الأنباء الفرنسية: مادورو يمثل غدًا أمام محكمة في نيويورك

كتب-عبدالله محمود:

10:57 م 04/01/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس، سيمثل ظهر الغد أمام قاض محكمة في نيويورك.

شهد محيط مركز الشرطة التي يحتجز فيها الرئيس الفنزويلي، احتجاجات وحشود كبيرة، في منطقة بروكلين بنيويورك.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بإلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ونقلتهما إلى الولايات المتحدة.

ويخضع مادورو وزوجته رهن الاحتجاز من قبل وزارة العدل الأمريكية في أحد السجون بنيويورك، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريب الكوكايين إلى أمريكا.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا فنزويلا محاكمة مادورو نيويورك

