وزير الدفاع الفنزويلي: عدد كبير من حرس مادورو قتل في العملية الأمريكية

كتب-عبدالله محمود:

07:03 م 04/01/2026

وزير الدفاع الفنزويلي

كشف وزير ‍الدفاع الفنزويلي ‌فلاديمير بادرينو، تفاصيل القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من داخل مقر إقامته.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه قتل عدد كبير من الفريق الأمني للرئيس مادورو في العملية الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي، أن القوات المسلحة استنفار في جميع أنحاء البلاد لضمان السيادة.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بإلقاء القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا وقع في وقت مبكر من صباح أمس السبت، ونقلتهما خارج البلاد.

وزير الدفاع الفنزويلي قتل حراس مادورو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اختطاف رئيس فنزويلا

