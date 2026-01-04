ماذا قال مادورو في أول ظهور له بعد وصوله إلى الولايات المتحدة؟ |فيديو

وكالات

بثّت قوة الرد السريع التابعة للبيت الأبيض مقطع فيديو جديدًا يوثّق لحظات اقتياد واحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

وأرفق الحساب الرسمي للقوة الفيديو بتعليق مقتضب جاء فيه: "تم اقتياده"، حيث ظهر مادورو مرتديًا سترة سوداء مزودة بغطاء للرأس، وهو يسير داخل ممر تغطيه سجادة عليها شعار إدارة مكافحة المخدرات – نيويورك.

وظهر مادورو في الفيديو مكبل اليدين وتحت حراسة عناصر أمريكيين، قبل أن يلتفت إلى الصحفيين مبتسمًا ويقول: "ليلة سعيدة.. سنة جديدة سعيدة"، في أول تعليق علني له عقب وصوله إلى الأراضي الأمريكية.

وفي الوقت ذاته، تتواصل التفاصيل المتعلقة بالعملية العسكرية الأمريكية التي نُفذت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، السبت، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

